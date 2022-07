Grave incidente in viale San Domenico: auto finisce nel giardino di un'abitazione

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, a Sora lungo viale San Domenico. Per cause sulle quali sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri di Sora, due vetture si sono scontrate violentemente. Una delle due è finita su un marciapiedi schiantandosi sulla siepe di una abitazione. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento ed i carabinieri.il traffico è attualmente rallentato per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli pesantemente incidentati. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santissima Trinità.