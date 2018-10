© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sorprendono alla guida dell'auto ubriaco e senza assicurazione, lui crea il panico. E' successo ad Atina dove un 48enne di Villa Latina, è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.Tutto è iniziato quando l'uomo si è recato presso il Comando Stazione di Atina lamentando alcune violazioni al codice della strada che gli erano state contestate la sera precedente: una pattuglia lo aveva trovato alla guida della propria autovettura sprovvisto di assicurazione obbligatoria ed in evidente stato di ubriachezza alcolica, così come accertato presso il Pronto soccorsdi Sora ove lo stesso era stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti a seguito di un malore.Il comandante della Stazione dei carabinieri ha provato a rassicurarlo, ma l'uomo ha continuato ad inveire e minacciare ipotizzando anche il suicidio in caso di non annullamento dei verbali. Successivamente si allontanato dalla caserma e si è recato presso il centro abitato di Atina dove si è disteso in mezzo alla carreggiata tanto che gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi. I militari della locale Stazione e del personale del 118, allertati da una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Atina che transitava sul posto, solo dopo vari minuti, visto il perdurare dell’atteggiamento dell’uomo che minacciava di gettarsi sotto le auto in transito, sono riusciti a sollevarlo e spostarlo sul margine della carreggiata.Una volta arrestato, l'uomo ha finto un malore ed è stato trasportato in ospedale dove è stato sedato. Nonostante ciò lo stesso ha cercato nuovamente di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Dopo le cure è stato portato in stato di arresto presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia di Cassino in attesa del rito per direttissima. Ma anche qui, nel corso della notte, l'uomo è stato colto da un alro malore. Portato al Pronto Soccorso di Cassino, i sanitari gli hanno riscontrato uno stato di agitazione in soggetto con intossicazione alcolica e pertanto hanno deciso il ricovero in osservazione. Dimesso nella mattinata di oggi e l'uomo è stato tradotto nuovamente presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cassino in attesa di rito per direttissima.