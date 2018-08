di Elena Pittiglio

Quel giardino che l’ha visto da bambino tirare i primi calci ad un pallone e, più tardi, trascorrere le serate con i suoi compagni da venerdì sera è stato adottato, a suo nome, dagli amici più cari. Quelli che subito dopo la sua morte, avvenuta la notte del 21 aprile scorso a causa di un incidente stradale, hanno dato vita all’Associazione “Lorenzo Saggese”. Una grande festa è stata organizzata in ricordo del giovane Lorenzo, nel giorno del suo onomastico, in via Mantegna a Cassino, dove il giovane abitava. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal comune “Adotta un’aiuola”, l’associazione, nata per mantenere vivo il ricordo del titolare dell’agenzia immobiliare “Olympus”, ha adottato il giardino che si trova nei pressi dell’abitazione di mamma Maria Rosaria, vice dirigente dell’ateneo di Cassino. Gli amici più cari, oltre a posizionare un enorme cuore d’erba, hanno realizzato nel giardino il simbolo “LS5”, ossia le iniziali del nome, mentre il 5 sta a significare il numero della maglia con cui giocava a pallone. Il taglio del nastro del giardino dedicato a Lorenzo è stato affidato ai genitori Maria Rosaria e Federico, sulle note di “With or Without You” degli U2, canzone amata dal giovane. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi amministratori comunali. Il saluto del sindaco è stato letto dall’assessore Benedetto Leone. “Lorenzo è stato, è un esempio per tutti noi. La sua vita, sebbene breve, è stata spettacolare” ha scritto Carlo Maria D’Alessandro. A ricordarlo anche Erminio Staffieri, papà di un suo amico, che ha sottolineato: “Lorenzo ha fatto tesoro di quei momenti vissuti venti anni fa, tra figli e genitori, in questo quartiere. Lorenzo resterà per sempre dentro di noi”. “Non era perfetto – ha ricordato mamma Maria Rosaria - ma lui era perfetto nella sua imperfezione. Mi manca tanto”.

