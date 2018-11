© RIPRODUZIONE RISERVATA

Criticità a Pontecorvo e Cassino per maltempo del 19 e 20 novembre – il Consorzio di bonifica presidia ed interviene nelle emergenzeLe abbondanti piogge del 19 e 20 novembre hanno messo a dura prova gli impianti del Consorzio di Bonifica Valle del Liri.L’eccezionalità delle precipitazioni ha causato disagi, criticità e allagamenti in diversi comuni del comprensorio con problemi a Pontecorvo ( località Melfi di Sotto) e Cassino, nelle località di San Pasquale e Sant’Angelo in Theodice.Nel caso di Pontecorvo il Consorzio ha effettuato per tempo già ad ottobre, interventi di pulizia del canale che scorre nella contrada interessata dagli allagamenti, che purtroppo hanno danneggiato i seminterrati delle case di un villaggio residenziale.Tali allagamenti, alla luce dei sopralluoghi effettuati, si sono verificati principalmente perché sul canale insistono ponticelli carrabili realizzati non a regola d’arte. In pratica la loro sezione idraulica non è sufficiente ad assicurare il normale deflusso delle acque. In più, l’ostruzione è derivata dalla massiccia presenza di stralci di potature di siepi e alberi che hanno concorso, in maniera significativa, ad ostruire il passaggio degli eccezionali volumi di acque piovane riversatesi sulla località Melfi di Sotto.Per risolvere l’emergenza, anche su richiesta del sindaco e dei residenti della zona, il Consorzio è tempestivamente intervenuto con mezzi e personale, indipendentemente dalle responsabilità eventualmente da accertare.In merito agli allagamenti nelle periferie di Sant’Angelo in Theodice e San Pasquale la causa è da ricondursi all’ingrossamento del Rapido-Gari, che non ha consentito alle reti idrografiche minori, gestite dal Consorzio, di smaltire regolarmente il flusso.Altri allagamenti, anch’essi dovuti a contingenti ostruzioni di ponti di attraversamento di strade comunali, si sono registrati in Valle di Comino, in particolare ad Atina e Villa Latina, per i quali sono stati programmati interventi a breve termine mirati al ripristino delle sezioni idrauliche mediante espurgo meccanico.Casi di rottura degli argini e fragilità degli alvei hanno interessato Rio di Villa Latina ad Atina, Rio Secco a Sant’Elia Fiumerapido, Fosso Vernile a Villa Santa Lucia, in relazione ai quali sono oggetto di definizione importanti interventi di sistemazione idraulica che tuttavia necessitano di studi tecnici preventivi accurati e approfonditi.La rete idrografica del vasto comprensorio consortile resta sotto monitoraggio costante da parte delle squadre operative del Consorzio