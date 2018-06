di Emiliano Papillo

Giuseppe Virgili, 29 anni imprenditore, è candidato sindaco a Ferentino di una coalizione civica composta da due liste, Città Nuova e Virgili Sindaco. Sportivo, tifoso della Lazio, è specializzato nel campo della comunicazione. Lavora da anni nell'azienda di famiglia che offre vari soprattutto nel campo dell'igiene ambientale.

Come e quando è maturata la scelta di candidarti a sindaco di Ferentino?



La decisione di candidarmi a sindaco di Ferentino è nata due anni fa quando insieme ad alcuni amici abbiamo creato un'associazione, la Città Nuova per stare vicini ai meno fortunati, ai piu' bisognosi. Da lì l'associazione è diventata un movimento politico. All'interno del gruppo abbiamo scelto di scendere in campo e di essere io il candidato sindaco. Sono onorato e nello stesso tempo motivato a dare il massimo. Penso di rappresentare la vera novità politica in queste elezioni comunali a Ferentino e punto molto sul voto di protesta. Siamo civici, e parliamo ad un elettorato ampio, dai giovani agli anziani.



Quali sono i punti programmatici piu' qualificanti del tuo programma?

«Il sociale è sempre stato il mio cavallo di battaglia. Basta con i finanziamenti a pioggia alle associazioni, i soldi risparmiati si debbono destinare ai meno fortunati, puntando ai sussidi per i ragazzi che non hanno lavoro e, soprattutto migliorando l'assistenza domiciliare. Tutte le associazioni debbono avere pari trattamenti, l'Avis ad esempio è stata abbandonata a se stessa».



Cosa pensi della STU (Società di Trasformazione Urbana) e come pensi di poter risolvere il problema del centro storico?

«La STU è una società nata oltre 10 anni fa per riqualificare una parte del centro storico. Ma a distanza di anni, nulla è stato fatto quindi la mia idea è quella di mettere la società in liquidazione, ripartire da zero ed ascoltare i cittadini su cosa vorrebbero per quella zona. Di certo l'edificio Paolini deve tornare scuola pubblica. Noi non pensiamo ad opere faraoniche, ma punteremo molto sulle ditte locali per effettuare anche piccoli lavori di migliorie alla città. Il centro si riattiva con idee ed incentivi ad investire».



La zona Asi di Ferentino può vantare un casello autostradale, una superstrada e tra poco una nuova stazione ferroviaria. Ma lo sviluppo non decolla. Cosa pensi di fare?

«E' vero abbiamo uno snodo importante che può portare grandi benefici. Io punterei molto sull'attrattiva culturale ed artistica che può offrire la città. Quella zona ha bisogno di alberghi, bar, servizi, collegamenti in rete per le imprese. Poi istituirei la navetta a chiamata. Tramite un call center i turisti possono contattare una navetta che a loro piacimento può portarli a destinazione a costi agevolati. Servono intese con le agenzie di viaggio ed il sistema ricettivo della città che con buone convenzioni può attrarre turismo. Una cosa di cui ha assolutamente bisogno Ferentino è quella di avere almeno un punto di Primo Soccorso. La Casa della Salute è una scatola vuota, bisogna fare del tutto per avere il Primo Soccorso. Chi mi conosce bene sa che il mio migliore pregio è la disponibilità verso le persone. La stessa la metterò quando andrò ad amministrare migliorando la macchina amministrativa troppo spesso lenta e lontana dalle richieste dei cittadini. Per l'ambiente servono confronti ed azioni comuni con Enti ed Autorità, da soli non possiamo risolvere nulla».



Un aggettivo per definire i suoi avversari: «Antonio Pompeo simpatico, Franco Collalti molto professionale, Maurizio Berretta corretto, Fabio Magliocchetti propositivo».

Giuseppe Virgili ed il suo gruppo chiuderanno la campagna elettorale venerdì dalle ore 20 presso la pizzeria Giardino in via Casilina.



