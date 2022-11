Giuramento alle Scuola Militare Nunziatella, le congratulazioni all'allievo Martucci

Congratulazioni a Martucci Francesco Pio che ha prestato solenne giuramento per il 235 corso allievi della Scuola Militare Nunziatella tenutosi in Napoli il 19.11.2022. Orgogliosi lo annunciano la mamma Maria Grazia Carullo, la sorella Rosa ed il papà Gerardo Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la Procura della Repubblica di Cassino.

Il Procuratore della Repubblica di Cassino -dr. Luciano d'Emmanuele augura un futuro radioso e ricco di gratificazioni al giovane allievo al quale esprime la propria soddisfazione per aver scelto di intraprendere la carriera militare per dedicarsi al servizio delle Istituzioni. Agli auguri si unisce tutto il personale della polizia giudiziaria della Procura di Cassino.