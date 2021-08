Sabato 28 Agosto 2021, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 13:34

Tragedia ieri sera poco prima della mezzanotte alla periferia di Giuliano di Roma. Una donna di 69 anni, Giannina Di Girolamo è stata investita mentre in compagnia del marito tornava a casa dopo aver partecipato alla festa di compleanno di un familiare.

E' successo in via Le Prata. La donna è morta sul colpo. Alla guida dell'auto, una Lancia Ypsilon, un 20enne del posto che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica.