Investita da un'auto, muore a 69 anni davanti al marito

Sabato 28 Agosto 2021, 12:05

Tragedia ieri sera poco prima della mezzanotte alla periferia di Giuliano Di Roma. Una donna di 69 anni, Giannina Di Girolamo é stata investita mentre in compagnia del marito tornava a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno di un familiare.

É successo in via Le Prata. La donna é morta praticamente sul colpo. Ad investirla una macchina, lancia Ypsilon guidata da un 20enne del posto che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto. Quando i sanitari sono arrivati il cuore di Giannina aveva già cessato di battere.