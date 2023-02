Venerdì 24 Febbraio 2023, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11:19

Si è accorto che stava accusando un malore, forse un attacco cardiaco, ed ha avuto la prontezza di sterzare e portare la cisterna carica di ossigeno che guidava sulla corsia di emergenza. Poi per lui, Giovanni Gaito, non c'è stato più nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri sera, poco dopo le 19.30, sulla corsia dell'autostrada del Sole, dov'è morto, per cause naturali, un autista poco più che quarantenne della provincia di Napoli.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo la ricostruzione eseguita dalla polizia stradale di Frosinone - agli ordini del vice questore aggiunto Stefano Macarra - l'autista della cisterna era in viaggio sulla corsia Sud, superato il casello di Frosinone ha cominciato ad accusare un malore. Diversi automobilisti in transito in quel momento avrebbe visto che quel mezzo aveva un andamento instabile, tutto ciò fino al chilometro 627 quando ha sterzato e con la parte anteriore del mezzo ha toccato le barriere laterali. Sono stati attivati i soccorsi, ma per l'uomo poco più che quarantenne della provincia di Napoli non c'è stato nulla da fare.



Al chilometro 627 sono giunti gli agenti della polizia stradale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Il corpo dell'autista, ormai senza vita, è stato notato da decine di automobilisti in transito. Il traffico, infatti, è rimasto bloccato per circa un'ora. «È stata una scena terribile, vedere il corpo di quel povero autista sull'asfalto coperto con un telo», ha raccontato uno degli automobilisti che ha assistito ai soccorsi.



LA MANOVRA

La manovra eseguita dal campano nel momento in cui ha capito che stava per avere un malore è stata provvidenziale, se il mezzo, carico di ossigeno, avesse impattato contro altri tir o auto poteva essere una strage. Lo hanno compreso benissimo gli agenti della stradale e i vigili del fuoco una volta analizzata la prima dinamica del malore e del successivo urto contro i guardrail. Tantissimi i messaggi sui social in suo ricordo. La sua bacheca Facebook in queste ore è piena.

