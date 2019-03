Giovane trovato morto in una rimessa agricola, choc ad Arce

Choc ad Arce: giovanissimo si toglie la vita. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Arce, dove un ventunenne del posto è stato trovato privo di vita in una rimessa agricola che si trova vicino all’abitazione di famiglia. A fare la triste scoperta sono stati i familiari. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Arce e colleghi del nucleo operativo della compagnia di Pontecorvo. Una morte inspiegabile per un giovane che amava la vita e ben voluto da tutti. Come avviene in questi casi i carabinieri, diretti dal capitano Tamara Nicolai, hanno acquisito il telefonino per capire ci possa essere alla base del gesto estremo. Non sono stati trovati biglietti oppure lettere che possano far pensare, con certezza, cosa si è scattato nella mente del ragazzo per compiere un gesto del genere. © RIPRODUZIONE RISERVATA