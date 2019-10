Giovane precipitato dal ballatoio, i funerali si terranno domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I funerali di Marco Cialone, lo studente universitario di Alatri caduto venerdì all'alba dalla finestra della propria abitazione, si terranno lunedì. La decisione del magistrato in merito all'autopsia, ritenuta non necessaria in quanto, evidentemente, la ricostruzione dei fatti elaborata dagli inquirenti risulta lineare e senza dubbi, ha permesso la restituzione della salma alla famiglia. Poco dopo, la decisione di esporla, dal pomeriggio di ieri, presso l'ospedale di Frosinone per permettere ai tanti amici, parenti e conoscenti di dare l'ultimo saluto a Marco, ragazzo che tutti descrivono come buono, generoso e molto sensibile. Nelle stesse ore sono stati fissati data, ora e luogo delle esequie che si celebreranno lunedì alle 15,30 presso la chiesa cattedrale di San Paolo sull'acropoli di Civita che il ragazzo tanto amava e dove spessissimo passeggiava con i suoi cagnolini.Ricordiamo che il giovane alatrense era stato trovato morto nel ballatoio sottostante il palazzo dove abitava con la madre e la sorella alle cinque del mattino di venerdì scorso ed erano stati inutili i soccorsi da parte degli uomini del 118 che, assieme ai Carabinieri della Compagnia di Alatri, erano arrivati sul posto in pochi minuti. I militari avevano fin da subito indagato su tutte le piste, senza escludere nulla, ma i primi riscontri avevano indirizzato le indagini prioritariamente verso il gesto volontario. Ancora è buio sulle motivazioni che avrebbero portato Marco, che aveva già conseguito una prima laurea triennale e si accingeva a laurearsi anche nella specialistica in Scienza Motorie nell'Ateneo cassinate, ad un gesto così disperato. Amici e parenti, a parte la sua timidezza e sensibilità, non riescono ancora a trovare una spiegazione.