Momenti di paura a Cassino dove tra i cittadini si è sparsa la voce: " Correte, c'è un profugo che sta distruggendo tutto". Immediatamente è scattata la telefonata al 112 da parte dei cittadini che, per la verità, pensavano anche che l'immigrato avesse un coltello e che il suo livello di pericolosità fosse superiore.

Protagonista dell'episodio un giovane di coloro, immigrato a Cassino che , in strada , ha dato in escandescenze in pieno centro. La gente, mentre lo vedeva correre, pensava che fosse armato di coltello. Da qui l'allarme tra Dante e la Stazione. Poco dopo i carabinieri hanno appurato lo stato di alterazione del giovane che è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA