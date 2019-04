Giovane colto da un ictus in palestra, Leonardo non ce l'ha fatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo Ceccarelli il ragazzo di Frosinone colpito da emorragia cerebrale 10 giorni fa mentre stava in palestra a Frosinone non ce l’ha fatta. Il ragazzo è spirato ieri sera alle 21.30 presso il policlinico di Tor Vergata a Roma. I genitori distrutti dal dolore hanno sperato fino alla fine che potesse avverarsi un miracolo. Anche quando i medici avevano detto loro che i parametri vitali erano inesistenti e che il cervello di Leonardo risultava piatto non hanno voluto staccare la spina. Ieri sera però il cuore del giovane ha cessato di battere. Tanti gli amici che ogni giorno si ritrovavano davanti alla vetrata del reparto di rianimazione del policlinico nella speranza di avere quale segnale di miglioramento. Invece ieri sera è arrivata la notizia del decesso.LA STORIA«Non mi sento bene, mi gira la testa»: sono state queste le ultime parole di Leonardo quella sera maledetta in palestra prima di cadere sul pavimento privo di sensi. La tragedia si è consumata davanti agli occhi del suo più caro amico. Sembra che il ventiquattrenne già dalla mattina avesse manifestato una sorta di malessere. Tanto che aveva telefonato all’amico dicendogli che con tutta probabilità avrebbe saltato la palestra. Poi invece c’era stato un ripensamento ed aveva deciso di recarsi nella sala fitness di via Berna a Frosinone. Ma arrivato in palestra è caduto sul pavimento.