Giovane chiama 112 e 118 :«Correte sono ferito mi hanno aggredito»

I carabinieri della Compagnia di Anagni guidati dal capitano Giovanni Camillo Meo e l'ambulanza del 118 sono intervenute ieri sera poco prima delle ore 23 lungo la via Casilina a Ferentino in località Pontegrande. L'intervento era stato richiesto qualche minuto prima da un giovane che al telefono con voce tremolante ha riferito di essere stato aggredito da una banda di cui qualcuno conosciuto di vista con una mazza da baseball.



All'arrivo dei soccorritori il giovane, 18enne studente del posto è stato trovato ferito e sanguinante in strada. Aveva riportato ferite nella ragione epigastrica, lombare e alla testa. Segni evidenti di aggressione con oggetti contundenti. Il giovane ha raccontato di essere uscito qualche minuto da un locale vicino dove aveva consumato un pasto e di essere stato aggredito da 2-3 persone conosciute di vista senza nessun motivo. Avrebbe cercato di difendersi ma sarebbe stato colpito da una mazza. Subito i carabinieri arrivati con due pattuglie hanno avviato le indagini per verificare l'attendibilità del racconto del ragazzo. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una rissa. Alcuni giovani sono stati ascoltati dai militari. Sono attesi sviluppi sulla vicenda nelle prossime ore.

Il giovane dopo essere stato curato in loco dai sanitari è stato trasportato in ospedale. Non è grave. Per lui tanta paura.



Si indaga per risalire agli aggressori ed ai motivi di quanto accaduto. Si cercano anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per chiarire la dinamica dei fatti.

