Roccasecca piange il giovane chef Enrico Tedeschi di 26 anni. Enrico (nella foto) è morto nel tardo pomeriggio di ieri presso il Royal London Hospital, dove era stato ricoverato qualche giorno prima per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Enrico aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale londinese, dopo aver accusato un malore. Le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri fino al triste epilogo. I genitori del giovane chef ciociaro hanno deciso di donare gli organi, autorizzando i medici al prelievo. Grazie al gesto di generosità e umanità, altre persone riceveranno gli organi e potranno continuare una vita normale. Enrico era molto conosciuto a Roccasecca. La notizia dell'improvvisa morte del giovane chef si è diffusa in un baleno a Roccasecca, dove vive la sua famiglia. Enrico aveva lasciato il paese d'origine per trasferirsi a Londra cinque anni fa, subito dopo aver terminato gli studi. Nella City londinese si stava realizzando nella sua professione. Da tempo aveva trovato occupazione come chef presso una catena alberghiera. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti, attraverso i social, dalla comunità di Roccasecca alla famiglia Tedeschi. Tra i tanti quello espresso dall'ASD Roccasecca Tst allo zio di Enrico, Silvio Tedeschi.