Cassino, giovane accoltellato dagli amici per un cane: due arresti per tentato omicidio

Una 19enne del Cassinate accoltellato da due coetanei durante una lite per un cane. Arrestati per tentato omicidio tentato omicidio, tentata rapina, porto abusivo di armi e lesioni aggravate un 18enne ed un 19enne di San Giorgio a Liri. I due ieri sera, nel tentativo di tornare in possesso di un cane, ma affidato di un loro coetaneo (19enne dello stesso centro), lo hanno colpito con coltello al volto, all’addome ed al braccio. Al fatto assistevano alcune persone che hanno immediatamente a soccorsoil malcapitato e a trasportarlo presso l'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino.

I carabinieri, a seguito di indagini riuscivano a rintracciare ed accompagnare in Caserma gli aggressori. Il coltello, successivamente è stato rinvenuto in un cespuglio di un giardino nei pressi del luogo dell'aggressione. Il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata. Gli arrestati sono rinchiusi nelle camere di sicurezza della Compagnia di Pontecorvo.

Un caso simile si è verificato soltanto una settimana a Frosinone.