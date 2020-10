"Una vita a perdere", «Un Giorno in Pretura» (RAI3) trasmetterà il processo sull'omicidio di Gloria Pompili

Il delitto di Gloria Pompili, la vetritreenne di Frosinone morta dopo un brutale pestaggio, sarà al centro della puntata di «Un giorno in pretura», intitolata "Una vita a perdere", che andrà in in onda sabato 10 ottobre, alle 23.55, su Rai3.

È il 23 agosto 2017 quando Gloria Pompili muore sulla strada dei Monti Lepini, all'altezza di Prossedi, mentre si trova in auto con i suoi due figli di cinque e tre anni, con la zia Loide Del Prete e con il compagno di quest'ultima, Salem Saad. Entrambi sono stati condannati a 24 anni di carcere dal Tribunale di Latina.

LEGGI ANCHE ---> Gloria ammazzata di botte a 23 anni perché non voleva prostituirsi: condannati la zia e il compagno

Le indagini hanno accertato che Gloria si prostituiva fra Frosinone e Nettuno e che viveva con gli odierni imputati, dai quali veniva costantemente sfruttata e maltrattata. Salem e Loide però si sono accusati a vicenda, rendendo difficile stabilire chi sia stato il vero aguzzino di questa tragica storia.

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA