L'alleanza con la terra al centro delle questioni più urgenti che il pianeta e l'umanità stanno affrontando: la difesa dell'ambiente come casa comune, i rifugiati e i cambiamenti climatici, ricordando i martiri laici e religiosi che hanno dato la loro vita per la difesa della terra, e il Sinodo per l'Amazzonia voluto dal Papa. Questi i temi al centro della XIII Giornata nazionale per la custodia del Creato della Cei, che si svolgerà a Veroli l'1 e il 2 settembre nel seminario vescovile con il XIII forum della stampa.



«Coltivare l'alleanza con la terra - ha osservato il vescovo di Frosinone, mons. Ambrogio Spreafico - ci sollecita a riscoprire la responsabilità che abbiamo non solo per il territorio in cui viviamo, ma per il pianeta terra, e ci ricorda che senza 'alleanzà, quindi senza relazioni e senza la coscienza che ciò che abbiamo non è mai del tutto nostro possesso, ma anzitutto dono ricevuto, non abbiamo futuro. Lo vediamo nelle conseguenze del clima bizzarro, negli uragani e nella desertificazione di intere aree del pianeta, ma anche nella conseguenza delle guerre e della violenza diffusa, che causano grandi spostamenti di intere popolazioni. I migranti infatti sono spesso il risultato di un uso violento ed egoista delle risorse, di cui tutti siamo responsabili».



Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord associazione a servizio del giornalismo ambientale di ispirazione cristiana che ha organizzato l'evento, ha affermato: «Ascoltare il grido della terra e mettersi in azione significa anzitutto vivere un rapporto armonico con tutte le creature e farsi carico, nel concreto della propria esistenza, di

tutte le azioni che possono contribuire ad alleggerire il nostro passaggio sulla terra e a rendere meno dolorosa e intensa la sofferenza che il pianeta ci manifesta in vari modi».

