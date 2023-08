Giornata mondiale della Gioventù: 53 fedeli di Anagni-Alatri-Veroli-Ferentino-Frosinone a Lisbona

C’erano anche i giovani della diocesi di Anagni-Alatri-Veroli-Ferentino-Frosinone tra le decine di migliaia di fedeli che nei giorni scorsi scorsi hanno preso parte alla giornata mondiale della gioventù che si è tenuta a Lisbona. Il 1 agosto scorso infatti sono partite per il Portogallo 53 persone, tra cui due sacerdoti: don Francesco Frusone della diocesi di Anagni-Alatri e Don Francesco Paglia della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. I fedeli ciociari hanno fatto tappa prima ad Avignone in Francia e successivamente a Madrid in Spagna, prima di arrivare al loro punto di riferimento nella Città di Sintra, in Portogallo. Dopo essere arrivati venerdì scorso i giovani hanno partecipato ad una catechesi della Comunità di Sant'Egidio a Lisbona; poi si sono spostati nel luogo in cui si svolgeva la Via Crucis con Papa Francesco e gli altri giovani del mondo. Sabato hanno partecipato alla veglia con il Pontefice tenutasi presso il "Campo da Graça" con un milione e mezzo di giovani provenienti da tutto il mondo. Dopo la veglia ed essersi riposati nello stesso luogo, dormendo con appoggi di fortuna, hanno aspettato il mattino successivo per concludere con la celebrazione del Papa concelebrata anche dai due sacerdoti della diocesi ciociara. Al termine della celebrazione i giovani hanno fatto ritorno presso la scuola primaria a Sintra, dove erano alloggiati, per usufruire delle docce e di un gradito riposo. I 53 fedeli ciociari sono ripartiti stamattina, lunedì 7 agosto, per fare tappa prima a Barcellona e poi a Genova, prima di tornare nelle rispettive città.