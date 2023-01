Giornata della Memoria, la scuola di Piglio premiata dal presidente Mattarella

Premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria. Una soddisfazione enorme e tanta emozione sono i sentimenti che hanno accompagnato i ragazzi della 3 A della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Piglio Ottaviano Bottini che hanno partecipato al concorso “I giovani ricordano la Shoah”. La classe 3 A, unica in tutta Italia, si è classificata al primo posto con il lavoro “E’ scolpito nei nostri cuori”.

I complimenti ai vincitori sono arrivati dalla senatrice Liliana Segre tramite la sua segreteria. Il sindaco di Piglio, Mario Felli, aveva invitato la Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento, a recarsi a Piglio per incontrare i ragazzi ma “con la Lectio Magistralis «Ho scelto la vita” – si legge nella motivazione della rinuncia – ha passato il testimone”. “Lo sapevo da qualche giorno ma non riuscivo a scrivere nulla – ha commentato Maria Colella, l’insegnante che ha seguito gli alunni nel progetto - forse perché "le cose più importanti sono le più difficili da dire, perché le parole le rimpiccioliscono", come dice Steven King. O forse perché ero e sono ancora un po' incredula: in fondo nel lavoro premiato c'è la stessa intensità e la stessa passione che vedo ogni giorno negli occhi e nei taccuini dei miei alunni. A loro dedico questo traguardo: ai miei studenti, tutti, quelli di oggi, e quelli di ieri».