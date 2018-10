Ultimo aggiornamento: 15:45

Nella giornata dedicata alle dimore storiche domenica 21 ottobre sarà possibile visitare la Casa madre della congregazione delle suore cistercensi della carità che è stata la casa-fortezza dei papi di Anagni, costruita seguendo la partizione della Domus Aurea e ancora oggi splendidamente affrescata e sede di fatti storici memorabili tra cui l'incontro di pace tra Gregorio IX e Federico II di Svevia e l'oltraggio dello schiaffo a Bonifacio VIII, la Casa Museo Ada e Giuseppe Marchetti di Fumone le cui origini risalgono all'XI secolo, usata come prigione per personaggi illustri per oltre 500 anni (secondo alcune fonti qui Bonifacio VIII fece segregare Celestino V, il primo papa della storiaa rinunciare al Soglio pontificio), poi divenuta dimora principesca e oggi dedicata all'archeologo e senatore del regno Giuseppe Marchetti e, ancora, la Badia S. Maria di Anagni, la Rocca Janula di Cassino, il Castello Succorte di Fontana Liri, la Villa Nota Pisani di Isola Liri, la Casa Lawrence di Picinisco e il Convento San Francesco diRoccasecca.