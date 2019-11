Giochi d'Autunno alla Bocconi, gli studenti di Isola Liri in gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Istituto Comprensivo Isola del Liri ha partecipato ai "Giochi d'Autunno", organizzati dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha inserito i Campionati Internazionali di Giochi matematici tra le manifestazioni accreditate a partecipare al programma “IO Merito” per la valorizzazione delle eccellenze, in quanto sono riconosciuti un valido strumento che aiuta e orienta i ragazzi a ragionare correttamente interessandoli alle discipline matematiche. A partecipare sono state le classi IV e V primaria e I, II e III media :” Giocare è divertente e coinvolgente - commenta la professoressa Teresa De Lellis guida referente del progetto - perché favorisce la relazione con gli altri, perché insegna a gestire la sconfitta, perché consente di ricercare continuamente e velocemente nuove soluzioni. E perché giocare con la matematica? Per le stesse ragioni: giocare significa imparare a districarsi nelle situazioni problematiche e risolvere problemi è una delle principali caratteristiche della matematica”.