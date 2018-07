di Marina Mingarelli

Scomparsa di Marina Arduini, nella giornata di ieri il giudice per le indagini preliminari dottoressa Ida Logoluso ha accolto la richiesta di opposizione all’archiviazione dell’avvocato Gennaro Gataleta che rappresenta la famiglia della commercialista: prorogate le indagini per altri novanta giorni. Tempo che servirà agli investigatori per ricercare la trentanovenne frusinate tra i cadaveri non identificati. Già precedentemente il legale aveva chiesto esplicitamente di indirizzare le indagini sulla banca dati dei cadaveri. Numerosi i corpi che a tutt’oggi sono rimasti senza un nome. Secondo l’avvocato questa pista potrebbe portare ai risultati sperati.



LA SPARIZIONE

Marina Arduini sparì dalla sua abitazione il 19 febbraio del 2007. Ai genitori aveva detto che sarebbe passata negli uffici della questura per presentare una denuncia di furto. Qualcuno, la notte precedente, era penetrato nel suo studio mettendo a soqquadro le stanze. Qualcuno che stava cercando documentazione “scottante”? Di certo c’è che la commercialista in Questura non ci è mai arrivata. Da quel momento si sono perse le sue tracce. La sua vettura venne ritrovata due anni dopo la scomparsa su una strada alla periferia di Roma.

Marina dunque il giorno della sua sparizione si era recata con l’auto nella capitale? O qualcuno per depistare le indagini aveva parcheggiato la sua macchina in quella piazzola di sosta della via Tuscolana? Domande che purtroppo sono ancora in attesa di risposte.

Secondo l’avvocato Gataleta, la commercialista era finita suo malgrado in un giro molto più grande di lei che ruotava su alcune cooperative e falsi finanziamenti che venivano poi gestiti da promotori compiacenti. Tra le ipotesi più accreditate è che forse aveva scoperto troppo ed aveva deciso di raccontare ogni cosa a chi di dovere. Qualcuno però per paura che parlasse potrebbe averdeciso di farla tacere per sempre.

I genitori di Marina non si sono dati mai pace. Ora resta soltanto il padre. La mamma è deceduta alcuni mesi pronunciando il nome della figlia.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA