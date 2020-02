Omicidio in concorso per Franco, Marco e Annamaria Mottola (padre, figlio e madre), concorso morale in omicidio e istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi per l’ex luogotenente Vincenzo Quatrale e favoreggiamento per il carabiniere Francesco Suprano.

Con queste accuse la Procura di Cassino (rappresentata dai pm Siravo e Fusco) ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati finiti dinanzi al Gup Domenico Di Croce, per l'omicidio di Serena Mollicone.

A nulla sono valse le richieste di eccezione preliminare delle difese: tutte rigettate. Prossima udienza il 13 marzo prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA