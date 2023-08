Venerdì 11 Agosto 2023, 07:32

Ancora strage di gatti. Questa volta ci sono dei sospetti e di quanto accaduto si stanno occupando gli agenti di polizia locale. Accertamenti, invece, da parte della polizia e dei vigili del fuoco su un piccolo incendio divampato in un vicolo del centro storico, all'interno di una vecchia casa abbandonata ricettacolo di tossici e spacciatori. Bocconi killer a Carnello, nella popolosa frazione al confine fra i municipi di Sora, Arpino ed Isola del Liri. In particolare gli ultimi episodi si registrano tra le case di via Molino. Sale la rabbia, in particolare fra alcune famiglie che si erano affezionate ad alcuni gattini adottandoli circa tre mesi fa e che ieri mattina li hanno rinvenuti privi di vita con evidenti segni di avvelenamento: «Il mio gattino, una femminuccia, non aveva mai dato fastidio a nessuno e quando era piccolino veniva sempre vicino alla nostra abitazione per mangiare. Ci siamo così affezionati ed abbiamo deciso di tenerlo in casa. Lo abbiamo trovato morto vicino l'auto di mio marito, era stecchito con i classici segnali di avvelenamento alla bocca». È uno sfogo molto duro ma comprensibile quello di una donna del posto che segnala la scomparsa anche di altri gatti. Nella zona serpeggiano dei sospetti su alcune persone che proprio negli ultimi giorni avrebbero affermato apertamente di non tollerare più tutti questi gatti e che dovevano essere eliminati. Un fatto gravissimo che, se confermato dagli agenti di polizia locale, potrebbe comportare serie conseguenze sotto il profilo penale. I residenti, ben disposti a tollerare invece la presenza dei gatti, non sono pronti ad accettare che accada di nuovo anche perché vi sono dei bambini che giocano in strada e la presenza di "lumachino" e polpette avvelenate potrebbe comportare un serio pericolo anche per i più piccoli: «Facciamo appello alle autorità affinché intervengano quanto prima per riportare la situazione alla normalità, i gatti stanno scomparendo uno dopo l'altro». Solo pochi giorni fa un episodio analogo si era verificato nel quartiere di San Giuliano sempre per aver ingerito bocconi killer. Un comportamento gravissimo ed ignobile. L'articolo 638 prevede la reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui.Sono invece ancora in corso gli ultimi accertamenti in merito alla principio di incendio di mercoledì sera in un vicolo del centro storico che avrebbe interessato in minima parte una casa pare non abitata. Le fiamme sono state domate subito dei vigili del fuoco di distaccamento di Sora. Resta da accertare se si sia trattato di un problema legato all'impianto elettrico o se invece possano esserci altre cause. A fuoco anche diversa spazzatura. Sicuramente c'è da dire che tutta la zona è frequentata anche da tossici e spacciatori come attesta la presenza di decine di siringhe rinvenute nelle immediate vicinanze dell'abitazione. I residenti, anche a seguito di quanto accaduto mercoledì sera, chiedono maggiori controlli e che le case abbandonate vengano chiuse per evitare che diventino rifugi per gente poco raccomandabile.Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA