di Pierfederico Pernarella

Entra nel vivo il processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e Latina. Il nuovo ente è stato istituito sulla carta ma per la costituzione vera e propria, con l’insediamento dei nuovi organi direttivi, occorrerà attendere almeno la fine dell’anno. La prossima settimana, martedì 10 aprile, scade il termine per la presentazione delle candidature delle associazioni per il nuovo Consiglio camerale. E sarà già un primo banco di prova della nuova dimensione interprovinciale. Alcune associazioni sono già strutturate in questo senso da tempo, come Confcommercio e Unindustria, altre si stanno organizzando.



IL NUOVO CONSIGLIO

Il nuovo consiglio camerale sarà composto da 33 membri, mentre oggi in quello della Camera di Commercio di Frosinone siedono 27 consiglieri. La ripartizione, in base ai settori economici, sarà la seguente: agricoltura (3 consiglieri), artigianato (3), industria (6), commercio (7), cooperative (1), turismo (2), trasporti e spedizioni (2), servizi alle imprese (4), credito e assicurazioni (1), altri settori (1). Nel Consiglio camerale saranno presenti altri tre membri: due in rappresentanza rispettivamente sei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori e uno dei liberi professionisti.



L’ITER E I TEMPI

Una volta raccolti i dati delle candidature, la palla passerà alla Regione Lazio che in base al numero degli iscritti e dopo i controlli a campione assegnerà i seggi alle singole associazioni. Una volta costituito il nuovo Consiglio sarà lo stesso a procedere all’elezione del presidente e della giunta che sarà composta da sette membri. A quel punto la nuova Camera di Commercio Latina-Frosinone sarà operativa. Per numero di imprese (circa 125mila, 12 milioni di euro di valore aggiunto e 6 milioni e mezzo di diritti annuali) sarà l’ottava su sessanta, la seconda nel Lazio dopo quella di Roma.

«L’esperienza ci dice - spiega il commissario ad acta Pietro Viscusi incaricato per guidare la fase di transizione- che a partire dall’invio dei dati alla Regione ci vorranno almeno sei mesi per l’insediamento del Consiglio».



I RISPARMI

Su base nazionale è stato stimato che il piano di riorganizzazione comporterà risparmi per circa 50 milioni. «Come succede in tutti gli accorpamenti - spiega Viscusi - i vantaggi finanziari si vedranno sul medio e lungo periodo».

Un primo tangibile risparmio si avrà con il taglio del 50 per cento dei costi degli organi di rappresentanza e di controllo. Il presidente della Camera di Commercio, tra indennità e gettoni, percepisce poco meno di 40mila euro all’anno. I membri della giunta, che oggi sono otto, circa 6mila euro l’anno. I membri del Consiglio circa mille euro l’anno. C’è poi il Collegio dei revisori dei conti che comporta una spesa di circa 10.500 euro all’anno per il presidente e 7.730 per ognuno degli altri due membri, oltre al gettone di presenza di 103 euro. In tutto una spesa di circa 140-150mila euro per gli organi di rappresentanza e di controllo che saranno unici nella nuova Camera di Commercio. «Saranno unificati anche i servizi di supporto interni, dalla ragioneria a quello del personale - spiega il commissario Viscusi - Resteranno inalterati invece i servizi per l’utenza, anzi l’obiettivo è che l’accorpamento sia una valore aggiunto e li migliori».



PERSONALE E PARTECIPATE

Gli interventi sulla dotazione organica, le aziende partecipate e il patrimonio immobiliare saranno di competenza del presidente e della giunta una volta eletti. Sul personale non sono previste modifiche: la Camera di Commercio di Frosinone oggi conta 47 dipendenti, di cui un solo dirigente; quella di Latina 65, di cui tre dirigenti. Per l’ente camerale ciociaro si porrà questione della sede di via De Gasperi, oggi affittata all’Ater che però intende tornare nella ex sede di via Marittima. Il trasloco però non dovrebbe avvenire a breve. per quanto riguarda le aziende partecipate infine, con la messa in liquidazione delle società per aeroporto e interporto, oltre a Ciociaria Sviluppo, restano le partecipazioni nelle società di servizio del sistema camerale, quelle nei due consorzi industriali e del Palmer.

