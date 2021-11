Giovedì 4 Novembre 2021, 08:44

Subisce un furto e scrive ai ladri sui social. La storia arriva da Pignataro Interamna, dove una donna, dopo aver subito un furto nell'abitazione di famiglia si è rivolta ai malviventi. Ha esternato la sua amarezza per aver subito maldestramente il furto, ma soprattutto perché è stata violata la privacy familiare.

“Avete inflitto un duro colpo alla mia famiglia, violato la mia casa, derubato oggetti a noi cari ai quali erano legati tanti bei ricordi”, legge nel post della donna su un gruppo social attinente alle questioni locali di Pignataro Interamna.

“Avete setacciato ogni angolo persino nel congelatore! Ci avete visti uscire e vi siete allertati subito, perché già avevate pianificato tutto. Beh, volevo dirvi che non meritavamo questo oltraggio! A voi - ha aggiunto la donna - non interessa nulla, lo so, non guardate in faccia a nessuno:

mirate solo a trovare un bel bottino per spassarvela alla faccia nostra che siamo persone semplici e oneste e che conduciamo una vita dignitosa e priva di sfarzi .Comunque è andata”. Infine il messaggio di speranza nei confronti delle famiglie dei ladri.

“Che dirvi ancora? Spero che il ricavato del bottino lo utilizzerete per le necessità delle vostre famiglie e non vada tutto in fumo!”, ha concluso la donna. Tanta la solidarietà che i concittadini hanno rivolto alla donna e alla sua famiglia. Sull'accaduto ora sono in corso le indagini dei carabinieri.