Furto e incendio nel risto-pub di Cassino, si cerca la verità nei filmati

Furto e incendio al risto-pub: notte di Capodanno di paura. E' successo a Cassino, dove le fiamme hanno gravemente danneggiato il locale Radio-Killer che si trova in corso della Repubblica. Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra mobile di Frosinone. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata due minuti dopo la mezzanotte, quando passanti e residenti della centralissima piazza Labriola hanno visto uscire fumo nero e denso dal locale che, in occasione del Capodanno, era chiuso. «Abbiamo visto il fumo nero uscire dal locale e, immediatamente, abbiamo chiamato i vigili del fuoco» ha raccontato un residente della zona. Ad allertate i vigili del fuoco anche alcuni studenti universitari stranieri.Per le vie della città martire, in quei minuti, in molti stavano salutando il nuovo anno accendono fuochi d'artificio e brindando, quando i vigili del fuoco sono arrivati dinanzi al locale, hanno sfondato una delle vetrate d'ingresso e, utilizzando gli idranti, hanno aggredito le fiamme che avevano già attecchito su una buona parte del locale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale sono andate avanti per circa due ore, nel frattempo sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cassino, diretti dal commissario Enzo Pittiglio. C'è stata un ricognizione con i vigili del fuoco per capire il punto di partenza del rogo e fare una prima ipotesi. Nel corso della minuziosa ispezione i poliziotti hanno trovato una porta secondaria, che si affaccia su piazza Labriola, forzata e, dopo l'arrivo dei gestori del locale, si è anche scoperto che da un cassetto era stato asportato denaro per qualche centinaio di euro. A quel punto il sospetto che qualcuno potesse essere entrato nel locale si è fatto certezza. Con una sequenza logica: qualcuno prima avrebbe commesso il furto e poi appiccato il rogo. Motivo? Ancora da capire.Le indagini sul rogo connesso al furto sono state affidate alla Squadra Mobile di Frosinone, diretta dal dottore Flavio Genovesi. A coordinarle il magistrato di turno alla Procura di Cassino, la dottoressa Beatrice Siravo. I vigili del fuoco hanno repertato elementi che, una volta analizzati, potrebbero essere utili per capire se siano stati utilizzati inneschi o liquidi infiammabili.«Escludiamo - hanno spiegato fonti investigative - che si tratti di un cortocircuito». Le indagini, quindi, chiariranno chi e soprattutto perché prima avrebbe commesso il furto e poi appiccato rogo. In queste ore i poliziotti, come da prassi, ascolteranno i proprietari, persone stimate e conosciute a Cassino, ma tenteranno anche di dare un nome e un volto a chi si è introdotto nel locale attraverso la visione delle telecamere che ci sono in corso della Repubblica e nella zona di piazza Labriola. Il risto-pub Radio Killer è uno dei locali più conosciuti e frequentati dai giovani e non solo al centro di Cassino. Per questo l'accaduto ha destato molto interesse e preoccupazione. Tutti sperano in una celere riapertura del locale.