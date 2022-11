Furto di gasolio ai mezzi parcheggiati nell'isola ecologica di Ceprano, due arresti

Approfittando del buio della notte si sono introdotti all’interno dell’isola ecologica di Ceprano, dove sono in sosta diversi automezzi utilizzati per il servizio, con l’utilizzo di pompe di pescaggio e di batterie di accumulo, hanno risucchiato dai mezzi, e riversato in sei taniche, circa 200 litri di gasolio. Ma non avevano fatto i conti con i carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Ceprano e San Giovanni Incarico. In due sono stati arrestati per furto, Si tratta di due uomini (un 41enne un 30enne), entrambi rumeni, domiciliati a Marino (Rm), con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Il materiale asportato è stato sequestrato in attesa di essere restituito agli aventi diritto, così come venivano sequestrati sia la vettura usata per raggiungere il luogo sia le attrezzature per la commissione del furto.

I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia di Pontecorvo in attesa del processo con il rito direttissimo presso il tribunale di Frosinone.