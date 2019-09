Furto di biciclette ad Aquino, due denunciati

I carabinieri di Aquino hanno denunciato un 27enne ed un 29enne di nazionalità ghanese, residenti a Cassino, ritenuti responsabili di furto in concorso. I due, dopo la segnalazione giunta ai carabinieri da parte di alcuni cittadini, sono stati bloccati e trovati in possesso delle biciclette risultate rubate poco prima in un cortile antistante un’abitazione.

I due erano stati notati ciascuno con due biciclette al seguito. Nell’ambito dell’intervento i militari hanno restituito i mezzi rinvenuti ai proprietari. © RIPRODUZIONE RISERVATA