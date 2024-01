Ladri acrobati lanciano la cassaforte dalla finestra, i residenti: «Pensavamo fossero petardi»

Ladri acrobati in azione la notte di San Silvestro nel quartiere Cavoni a Frosinone: smurano cassaforte e la gettano dal balcone. I malviventi hanno svaligiato un appartamento e scardinato una cassaforte che si trovava incassata all'interno di un armadio. I componenti della banda (dalle prime informazioni raccolte avrebbero agito almeno in tre) sarebbero saliti da un balcone al secondo piano.

Poi, dopo aver forzato il finestrone sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutta la casa. Ma conservati in un cassetto della camera da letto hanno trovato soltanto una banconota delle vecchie cinquanta mila lire. Complice l'assenza dei proprietari hanno continuato a setacciare palmo a palmo tutte le stanze fino a quando all'interno di un armadio a muro hanno rinvenuto una cassaforte. I malfattori non ci hanno pensato su due volte e utilizzando gli arnesi da scasso sono riusciti a smurare il forziere. Una volta riusciti a scardinarlo data la pesantezza di quel caveau hanno preferito lanciarlo dalla finestra. Sulla strada ad attenderli con tutta probabilità c'era un terzo complice che ha provveduto a sistemare la cassaforte all'interno dell'auto. Ma il tutto non è passato inosservato perchè quando i malviventi hanno gettato la cassetta di sicurezza dalla finestra, il tonfo ha creato un tale rumore che molte persone si sono affacciate alla finestra per cercare di capire cosa stesse succedendo. Qualcuno però pensando ai soliti botti di Capodanno e non ci ha fatto caso, così è subito rientrato dentro casa.

Nel frattempo però la banda di ladri ha avuto tutto il tempo di allontanarsi.Quando i proprietari che si trovavano a casa dei consuoceri per il tradizionale cenone di Capodanno, sono rientrati nel loro appartamento si sono messi le mani nei capelli. In quell'abitazione sembrava che fosse passato un tornado. Non c'era un angolo della casa che non fosse stato ispezionato dai banditi. Per quanto riguarda la cassaforte la proprietaria avrebbe riferito che c'erano pochi oggetti di valore perché la cassaforte era difettosa ed ogni volta che cercava di aprirla e di chiuderla impiegava sempre molto tempo. Ma questo i ladri non sapevano e quindi quando hanno visto quel forziere hanno pensato bene di portarselo a casa. Sul furto stanno indagando le forze dell'ordine.