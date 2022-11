Furto alla direzione generale dell'Asl di Frosinone: ripuliti i distributori automatici di bevande

Scassinati e ripuliti i distributori automatici di bevande e merendine alla direzione generale dell'Asl di Frosinone. A fare la scoperta sono stati, questa mattina, i dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Sono state portate via le monete presenti nei distributori.La Asl ha sporto denuncia contro ignoti e sta provvedendo al ripristino del servizio per i dipendenti e gli utenti.