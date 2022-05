Sabato 14 Maggio 2022, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Ennesimo furto nel capoluogo ciociaro. Nei giorni scorsi i malviventi hanno fatto irruzione in un bar-tabacchi e nel distributore di carburante adiacente situati si in via per Frosinone. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. I ladri sono riusciti ad entrare facendo saltare i lucchetti che chiudevano la serranda del locale.

Una volta dentro hanno fatto razzie di tabacchi e gratta e vinci, oltre a una discreta somma di denaro che hanno trovato in cassa. Il bottino che sono riusciti ad arraffare nel bar ammonterebbe intorno ai 14mila euro. Ma non contenti, i ladri (sembra che abbiano agito almeno in due) hanno preso di mira anche il distributore di benzina Repsol che si trova a poco distanza dal bar-tabacchi. I malviventi hanno messo a soqquadro ogni angolo alla ricerca di denaro. Ma siccome il bottino è stato magro (hanno trovato nel cassetto soltanto 500 euro) si sono vendicati distruggendo la vetrata, la pompa di benzina e tutti i mobili che si trovavano all'interno dell'ufficio. L'amara scoperta è stata fatta al mattino quando i dipendenti del bar si sono recati nell'esercizio pubblico per alzare la saracinesca.



Al titolare del locale ed al gestore del distributore di benzina non è rimasto altro da fare che presentare denuncia in questura contro ignoti. Le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nell'area o nelle vicinanze. Ma vista l'oscurità non è detto che le immagini possano fornire indizi utili per risalire all'identità dei ladri.