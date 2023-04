Furti a raffica, i ladri entrano anche nell'università di Cassino

L'ondata di furti non si arresta: i malfattori colpiscono all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Nel weekend alcuni malintenzionati si sono intrufolati nottetempo all'interno della sede di Ingegneria in via Di Biasio ed hanno scassinato le macchinette all'interno ripulendole di tutti gli alimenti alimentari e, soprattutto, dell'incasso. Bottino pieno per i malfattori. Si spera nelle telecamere del circuito di videosorveglianza interno per risalire agli autori