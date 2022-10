Furti nei cimiteri, la rabbia dei cittadini. Chieste le telecamere

Furti di fiori e oggetti personali al cimitero di Sora. L'allarme lo lanciano alcuni cittadini che chiedono al sindaco di installare telecamere di videosorveglianza all'interno del camposanto. Non uno ma diversi episodi che stanno allarmando la popolazione in questi giorni che precedono la ricorrenza dei defunti e che si aggiungono a quelli registrati di recente nella vicina Arpino, ma anche ad Isola Liri. Una delle vittime racconta quello che le è accaduto l'altra mattina quando si è recata al cimitero di via Marsicana: «Sono senza parole, avevo preso delle rose bianche che piacevano tanto a mia madre ed avevo messo un rosario vicino la sua fotografia. Ieri mattina sono tornata per portare un saluto e non c'era più niente. Sono fortemente addolorata non tanto per il valore economico che è di poche decine di euro ma per quello affettivo. Tenevo molto a quel rosario. Non è neanche la prima volta che rubano i fiori ma questo ormai è diventato all'ordine del giorno. Il problema è che portano via oggetti che noi familiari doniamo ai nostri cari che non ci sono più e che sono soltanto per loro non certo da riciclare per un'altra persona. È vergognoso e nessuno fa nulla». Si tratta solo di una delle testimonianze che si moltiplicano in questi giorni. Un'anziana si sfoga: «Mio marito è venuto a mancare qualche mese fa e mi manca tanto e vado quasi tutti i giorni a fargli un saluto e a cambiare i fiori quando si seccano. Due giorni fa avevo portato un vaso con dei ciclamini ed alcuni lumini. Il giorno dopo sono tornata e non c'era più niente». C'è anche chi racconta di aver subito il furto di piccoli peluche, giocattoli oppure oggetti personali - in questo caso si tratta purtroppo di defunti giovani - lasciati dinanzi le lapidi. «Personalmente non mi importa niente se rubano i fiori - commenta un'altra signora -. Voglio credere o sperare che lo abbia fatto magari qualcuno che non ha la possibilità economica per acquistare i fiori freschi. Ma gli oggetti personali non si devono toccare perché quelli sono per chi non c'è più, cose che utilizzavano in vita, cui in qualche modo erano affezionati».

ARPINO

Si susseguono i furti di arredi ed omaggi funebri anche al camposanto di Arpino. In questo caso la segnalazione arriva da una nipote: «Per ben due volte racconta , di cui l'ultima in questi giorni qualcuno ha sottratto davanti alla tomba dei miei nonni alcuni vasi e un'anfora in terracotta con all'interno dei fiori. Auspico che prima o poi i ladri vengano presi e puniti perché sono gesti deplorevoli compiuti senza scrupoli». Le forze dell'ordine sono al corrente di questo odioso fenomeno ed hanno ricevuto numerose segnalazioni. Abitualmente i carabinieri in occasione del giorno dei defunti predispongono una serie di servizi all'interno e nei pressi dei cimiteri per prevenire l'eventuale presenza di sciacalli. All'interno il personale comunale è insufficiente e si tratta di aree molto vaste: forse qualche telecamera in più potrebbe fungere da deterrente e, nei casi specifici, aiutare ad identificare i ladri.

Roberta Pugliesi

