Furti in casa, i ladri fanno festa: a Ceccano rubati anche i panettoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furti consumati e furti tentati per rovinare le feste natalizie. E in assenza di oro e gioielli per i ladri vanno bene anche i pacchi di Natale. Torna la preoccupazione tra i residenti della periferia ceccanese, in particolare nelle zone della Cantinella e di Passo del Cardinale, nell'area adiacente il Bosco di Faito, dove i ladri sono tornati in azione nelle ultime serate.Come già accaduto nel periodo estivo, quando la città fu presa di mira dai malviventi per diverse settimane, le incursioni si sono registrate anche stavolta tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, approfittando del buio e, solo in alcuni casi, dell'assenza dei proprietari delle abitazioni scelte per mettere a segno i furti. Complici le brutte esperienze dei mesi scorsi, grazie alla solidarietà tra residenti, in più di un caso i ladri sono stati messi in fuga dall'intensificarsi di segnalazioni e avvistamenti con la conseguenza di far registrare colpi consumati (e in qualche episodio solo tentati) in tempi record.In una villetta, per la fretta di andarsene, il bottino prelevato ha fatto felici solo i palati dei ladri che si sono portati via i pacchi di Natale contenenti pandori e panettoni.