Venerdì 25 Marzo 2022, 09:54

Chiusi in casa dai ladri. È capitato l'altra sera ad una famiglia di Morolo, uno dei centri in questi giorni più colpiti dai furti. Tre i tre colpi in una sola sera tra le 22 e la mezzanotte, nelle località Varico, Cerquotti e Morolense in ville a poca distanza l'una dall'altra di proprietà di noti imprenditori e professionisti del posto. Ad agire una banda di almeno tre persone incappucciate. In una delle tre ville le telecamere di sorveglianza poste all'esterno hanno immortalato la banda mentre con arnesi da scasso entra nell'abitazione villa. Il video è stato diffuso sul web allo scopo di invitare chi abbia visto qualcosa o possa riconoscere i componenti della banda possa a segnalare elementi utili ai carabinieri.

Nella villa i ladri hanno messo a soqquadro le camere da letto e la sala da pranzo portando via soldi e gioielli. Nel secondo colpo, mentre il padrone di casa un imprenditore del posto era solo in casa nel piano terra intento a guardare la tv, i ladri si sono arrampicati dal balcone del primo piano raggiungendo le camere da letto. Anche in questo caso portati via oggetti in oro e gioielli. Il padrone della villa, insospettito dai rumori, ed è salito al primo piano. Alla sua vista i ladri, tra i 209 e i 30 anni, sono fugiti. Subito è stato dato l'allarme ma dei ladri nessuna traccia. Il terzo colpo in villa ai danni di una famiglia di professionisti che al rientro ha trovato i ladri in casa. Erano circa le 23. La famiglia, una coppia con una persona anziana, si è trovata faccia a faccia con i malviventi che sono fuggiti.

Ma quando i proprietari sono rientrati in casa, i ladri li hanno chiusi dentro cambiando anche il lucchetto e posizionando una catena per guadagnare tempo per la fuga. I proprietari poi sono riusciti ad aprire la porta con l'aiuto dei vicini. Non si esclude che i ladri che hanno colpito a Morolo possano essere gli stessi che nelle sere precedenti hanno agito in due ville di Ferentino in zona Cartiera Quarto e Tofe a Ferentino. Anche un questi casi erano state segnalate tre persone incappucciate. Sempre a Ferentino ieri sera altro furto. Stavolta è stata portata via una Fiat Cinquecento nuova parcheggiata nell'area pubblica della Martellina.