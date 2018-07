Un’intensa attività di monitoraggio e controllo del territorio è stata messa in atto dagli uomini della squadra volanti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, diretti dal Comm.Capo F.Genovesi e coordinati dal Sost.Comm. Giancarlo Frusone, effettuando un controllo assiduo nelle zone oggetto di una preoccupante recrudescenza del fenomeno malavitoso legato ai furti.



Una task force, composta da volanti, nibbio e motociclisti in borghese, i cosiddetti falchi, che ha permesso di battere a “tappeto” in tre giornate consecutive l’intera città, evitando furti e rapine.



Significativi i risultati di un’azione senza precedenti: non si sono registrati furti nell’intero arco temporale attenzionato. Ingenti i numeri: 47 veicoli impiegati, 110 uomini, 4789 veicoli controllati, 4420 veicoli controllati con sistema ANPR, 700 persone controllate, 60 stranieri controllati, 120 gli individui con pregiudizi di polizia, una persona arrestata, 4 i veicoli sequestrati, 70 grammi di sostanza stupefacente sequestrata, 3 gli accompagnati in ufficio.



Per quanto riguarda invece il contrasto allo spaccio di droga, la squadra Volante ha arrestato un cittadino 27enne gambiano alloggiato in una centro di accoglienza. Il reparto volanti della Questura di Frosinone coadiuvato dalle unità cinofile di Nettuno ha effettuato un blitz nella zona stazione di Frosinone teatro ormai da tempo di frequenti episodi di spaccio considerando le numerose attività antidroga compiute proprio in quel sito.



Gli uomini della squadra volanti in realtà da giorni attenzionavano la zona con passaggi frequenti e attività di osservazione verificando l'effettiva attività illecita che si concentrava soprattutto durante gli orari di arrivo e partenza dei treni. E la squadra Volante ha fatto irruzione con le unità cinofile all'interno della stazione ferroviaria di piazzale Kambo sorprendendo il gambiano, trovato in possesso di oltre 60 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e

mariujana, meticolosamente suddivisa in numerose bustine per il confezionamento.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39



