Domenica 13 Marzo 2022, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Raffica di furti nelle auto e nelle abitazioni tra Anagni e Alatri.

Nella città dei Papi due i casi che si sono verificati nel corso degli ultimi due giorni. Il primo due giorni fa all'interno del parcheggio di un noto supermercato situato nei pressi del casello autostradale. Un signore che aveva parcheggiato la propria automobile, prima di entrare nel supermercato per fare spesa ha raccontato di aver notato che aveva una gomma bucata. E quando è uscito dalla propria automobile per andare a prendere il necessario per poter cambiare la ruota, due persone non meglio identificate si sono avvicinate allo sportello rimasto aperto. Uno dei due a quel punto si è velocemente introdotto all'interno dell'abitacolo per prendere quello che c'era sul sedile.

Un caso molto simile si era verificato poche ore prima nei pressi di un altro supermercato molto grande, situato in questo caso lungo la via Casilina, nella parte bassa della città dei papi. In questa circostanza i ladri hanno però adottato il classico trucco dei soldi notati a terra, appena fuori dall'auto parcheggiata.

Ad essere ingannata è stata una signora, richiamata mentre stava per ripartire con la macchina da un uomo che aveva fatto notare come dall'altro lato dell'automobile ci fosse del denaro lasciato per terra. L'uomo aveva chiesto alla signora se per caso quel denaro fosse il suo. E quando la signora incautamente è uscita dalla sua automobile per andare a controllare, il ladro ha approfittato dello sportello rimasto aperto per far entrare all'interno della macchina e prendere quello che c'era sul sedile.

Ad Alatri due episodi hanno suscitato molto clamore perché le vittime hanno deciso di condividere le immagini delle videocamere di sorveglianza sui social, lanciando l'allarme. Ai malviventi, tuttavia, i due colpi non hanno fruttato molto quanto a refurtiva.

Nel primo caso, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in località Basciano, i ladri hanno preso di mira l'unico bar della contrada, anche se alla fine si sono accontentati di asportare una macchinetta che distribuisce piccoli gadget per bambini in cambio di monete, posta davanti l'ingresso del locale. Dalle immagini, infatti, registrate attorno alla mezzanotte, si vede chiaramente un uomo incappucciato alzare di peso il distributore e portarlo via, probabilmente caricandolo su una vettura. L'importo contenuto nella macchinetta, secondo i gestori del bar, non poteva che essere di poche decine di euro.

Il secondo episodio, questa volta ai danni di una abitazione, si è verificato venerdì sera attorno alle ore 21 in località Porpuro. I residenti erano appena usciti per un impegno familiare, il che fa presupporre che i malviventi erano appostati o, comunque, conoscevano le abitudini dei proprietari. Anche in questo caso le telecamere installate in casa hanno ripreso tutto, in particolare due uomini che hanno rovistato ma che, a parte il disordine creato, non hanno avuto fortuna, asportando piccoli monili e poco più. I proprietari, comunque, ieri hanno denunciato il tutto ai carabinieri di Alatri.