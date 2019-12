Furti a raffica in Ciociaria, tre arresti della polizia: erano armati

Arrestati gli autori di numerosi furti in abitazione avvenuti in una vasta area del centro-sud Italia



Nella serata del 5 dicembre gli uomini della Polizia Stradale di Frosinone hanno tratto in arresto tre cittadini albanesi per il reato di furto in abitazione, porto abusivo di arma comune da sparo, e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Frosinone, hanno portato all’individuazione degli arrestati che hanno commesso alcuni furti avvenuti anche in questa provincia.



Alle ore 10.30 si terrà una conferenza stampa presso la sala Conferenze della palazzina Benessere della Questura di Frosinone, per illustrare i dettagli dell’operazione.

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA