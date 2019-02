© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte da incubo lungo lo stradone Asi dove Alessandro Olaru, un ragazzo romeno di 28 anni, di Patrica, che aveva da poco messo a segno un furto, fuggendo contromano con il suo furgone, ha speronato una macchina della polizia facendo rischiare la vita agli agenti che stavano svolgendo un servizio di controllo e prevenzione sul territorio.Il drammatico episodio si è verificato l’altra sera, quando i poliziotti della squadra Mobile agli ordini del dirigente Carlo Bianchi, con le pattuglie in borghese, stavano perlustrando la zona industriale tra i comuni di Frosinone, Ferentino e Ceccano (dove sono ubicate numerose aziende). E proprio nel corso dei controlli hanno intercettato un furgone. A quel punto è stato intimato l’alt, ma il conducente, che si trovava a bordo con un’altra persona, dopo aver fatto finta di fermarsi, ha sterzato bruscamente, speronando l’auto di servizio. Lo sportello dell’una ha urtato quello dell’altra, per cui i poliziotti hanno visto chi era il bandito. E, a distanza di poche centimetri, lo hanno subito riconosciuto. Tra l’altro la zona (nei pressi della gioielleria Boccadamo) in quel tratto è ben illuminata.Ne è nato un lungo inseguimento. I poliziotti nonostante fossero rimasti feriti e la macchina su cui viaggiavano incidentata, hanno continuato a tenere il fiato sul collo allo straniero. Immediata la richiesta al centralino della questura di altre pattuglie per fermare quel furgone che viaggiava contromano facendo rischiare la vita agli automobilisti in transito. I due malviventi avevano appena portato via oltre 600 litri di gasolio dal parcheggio di un’azienda di trasporti. Temendo di essere stati scoperti avevano iniziato la folle fuga lungo lo stradone Asi.Per cercare di distanziare la pattuglia della polizia il complice, tra l’altro, ha seminato il panico spruzzando dal finestrino due carichi di estintore a polvere verso il parabrezza della macchina civetta. Quella cortina fumogena ha impedito la visibilità ed il furgone ha guadagnato qualche chilometro di vantaggio. Nel frattempo il furgone, che correva sul margine della strada, sfiorava le auto che normalmente transitavano lungo lo stradone.Per la cronaca va detto che soltanto per un puro caso gli agenti della squadra Mobile hanno evitato lo scontro frontale. Ci sono stati momenti in cui davanti a loro c’era soltanto una fitta coltre di colore nero. Subito dopo aver gettato la povere dagli estintori, i due occupanti del furgone si sono dati alla fuga a piedi, lasciando la marcia inserita. Il furgone ha terminato la corsa contro la recinzione di uno stabile.Nel frattempo Olaru ha chiamato la compagna per farsi andare a prendere in piazzale Kambo , alla stazione di Frosinone.Ma ormai la polizia sapeva chi era e, intercettando il suo telefonino, ha seguito ogni passo.Poco dopo la polizia è andata a casa sua, a Patrica, e, dopo un’inutile resistenza di nonna e compagna, che stavano cercando di creargli un alibi per evitargli l’arresto, il giovane è stato accompagnato in Questura.Dagli uffici di via Vado Del Tufo Olaru è stato associato alla Casa Circondariale di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 28enne , rappresentato dagli avvocati Giampiero Vellucci e Riccardo Masecchia, verrà interrogato nei prossimo giorni dal magistrato inquirente per la convalida dell’arresto.Nel frattempo il complice è riuscito a fuggire ed ora è attivamente ricercato dalla polizia.