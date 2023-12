Furgone si ribalta, ferito e traffico in tilt sull'A1 a Ferentino

Furgone si ribalta sulla corsia Nord dell'Autostada del Sole a Ferentino.E' successo poco prima delle 23 di questa sera, 13 dicembre 2023. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale un furgone sul quale viaggia il solo conducente si è ribaltato, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e una gru per recuperare il mezzo. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Il personale del 118 ha prestato i soccorsi al ferito.

