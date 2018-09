© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Frezza, 64 anni, idraulico residente ad Alatri. E' lui l'automobolista morto morto ieri pomeriggio in seguito ad un tragico incidente stradale che si è verificato lungo la A1 in direzione nord all'altezza del chilometro 608, andando verso Roma, nel territorio di Anagni. L'incidente si è verificato poco dopo le 17.20.Secondo la prima ricostruzione fatta dagli uomini della Polizia stradale l'uomo, mentre percorreva l'autostrada, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando. Sembra che il guidatore, allargandosi sulla sua sinistra, in corsia di sorpasso, abbia urtato la barriera jersey di cemento che in quel punto delimita la carreggiata. Il furgone si è a quel punto ribaltato, rimanendo poi in mezzo al tratto di autostrada.Le condizioni di Roberto Frezza, apparse subito gravissime, sono però peggiorate in pochi minuti, tanto che poco dopo poco prima delle 18 l'uomo è stato dichiarato morto e la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.Sconcerto in contrada «La Maddalena» dove attorno all'ora di cena, ieri sera, si è diffusa la notizia della tragedia che ha colpito Roberto Frezza sull'autostrada A1.L'idraulico sessantaquattrenne lascia la moglie Paola e quattro figli: Elisabetta trentacinquenne, Luca trentenne, Francesco venticinquenne e il più piccolo, Gianmarco, di circa 15 anni e non solo. L'uomo, infatti, era anche nonno di un nipotino di circa dieci anni.Una famiglia distrutta dal dolore perché Roberto era il perno attorno al quale ruotava tutto, secondo quanto racconta chi lo conosceva.