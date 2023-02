Thomas Bricca, in tremila per l'ultimo saluto al ragazzo di Alatri ucciso in un agguato

Venerdì 10 Febbraio 2023, 21:49

Il piazzale e la scalinata della cattedrale San Paolo a Civita sono riusciti a fatica a contenere la marea umana che ieri a reso l’ultimo saluto a Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso in un agguato con un colpo di pistola. Circa tremila i presenti. Al dolore per la morte di un giovane si è unita anche la rabbia per i killer ancora in libertà. «Spero che tutta questa gente le spinga gli assassini a costituirsi», dice qualcuno. Il funerale è stato celebrato dal vescovo Ambrogio Spreafico che ai ragazzi ha detto: «C’è troppa violenza, ora basta. Ascoltiamo gli altri».