Fuga di gas: evacuato Comune e Liceo. Minuti di emergenza vissuti stamattina a Pontecorvo, tra via Roma e piazza IV Novembre, dove una colonnina del gas è stata urtata da un auto e c'è stata la fuga di gas. Il sindaco Anselmo Rotondo ha disposto in via precauzionale l'evacuazione del Municipio e del vicino Liceo. Sul posto i vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA