Fuga di gas all'itis "Majorana" di Cassino, evacuate 31 classi

Un forte odore di gas si è sprigionato poco dopo le 10 di questa mattina da una delle caldaie dell'Itis di Cassino e subito è scattato l'allarme. Al suonare della sirena tutto l'istituto è stato evacuato. Trentuno classi del triennio dell'Istituto Tecnico "Ettore Majorana" sono stati fatto scendere nel piazzale antistante la scuola. Attimi di paura e tensione per i ragazzi che frequantano la scuola che si trova in località Folcara. Il dirigente ha prontamente avvertito i tecnici per verificare eventuali anomalie. Si valuterà se far rientrare i ragazzi in classe.