Non fu omicidio volontario. Emanuele Morganti morì per aver sbattuto la testa contro lo spigolo di un’auto parcheggiata vicino al pub Mirò al culmine di una furiosa rissa. Una dinamica che, tradotta, significa omicidio preterintenzionale.

Dunque: stessa convinzione dei giudici della Corte d’Assise di Frosinone. Solo che stavolta, in Appello, la pena è stata ridotta di due anni.

Quindi per Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna, i tre imputati accusati della morte di Emanuele Morganti, 20 anni di Alatri, pena diminuita da 16 a 14 anni.

Confermata anche l’assoluzione per Franco Castagnacci “per non aver commesso il fatto”. Era lì, sulla piazzetta, ma non partecipò alla rissa.

La sentenza è stata pronunciata dopo tre ore di camera di consiglio. La Corte ha dunque rigettato la richiesta del Procuratore Generale Claudio Mattioli il quale puntava a derubricare il reato di omicidio preterintenzionale in omicidio volontario.

E proprio su questa distinzione si giocava l’esito del processo: Emanuele Morganti, infatti, morì il 24 marzo del 2017 per le botte ricevute all’esterno del pub in cui aveva avuto una discussione con alcuni suoi coetanei.

Una volta fuori dal locale, scattò la «lezione». Emanuele cercò di sfuggire all’ira del branco; ma fu raggiunto, colpito a pugni, fino a crollare battendo la testa contro una vettura parcheggiata. Ma morì per i pugni ricevuti o per l’urto contro l’auto? Per la Corte d’Appello è credibile la seconda ipotesi.

LE REAZIONI

«Una condanna che non ci ha soddisfatto – ha dichiarato l’avvocato di parte civile Enrico Pavia - adesso solleciteremo la pubblica accusa affinchè presenti ricorso in Cassazione. Anche se debbo riconoscere che 14 anni, per un omicidio preterintenzionale, non sono pochi. Quello di Emanuele è stato un processo mediatico e l’opinione pubblica, proprio per le modalità con cui il giovane è morto, si aspettava una pena esemplare».

La sentenza non ha soddisfatto nemmeno l’avvocato Christian Alviani difensore di Michel Fortuna (ritenuto l’autore dell’ultimo pugno). «Siamo convinti- ha detto - della estraneità del nostro assistito ai fatti che lo vedono autore del cosiddetto ultimo colpo. L’imputazione di omicidio volontario, poi, risultava spropositata di qualsiasi fondamento giuridico. Proporremo ricorso in Cassazione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA