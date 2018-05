di Maria Laura Lauretti



Ceccano apre le porte a un campione del calcio. Domani e dopodomani (16 e 17 maggio) Pierino Prati, responsabile del settore giovanile del Milan, sarà il protagonista di una speciale ‘due giorni’ dedicata agli aspiranti atleti ceccanesi. Campione europeo nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970, Pierino Prati è considerato, non solo dai promotori dell’iniziativa, un "vero esempio di correttezza, capacità e umiltà, virtù fondamentali nel mondo dello sport”.

Goleador in un periodo importante della storia del calcio italiano (ben 140 i gol segnati in Serie A), Pierino Prati è stato scelto dai dirigenti della scuola calcio Rio Fabrateria Vetus FC che da quest’anno è affiliata all’Academy Milan. Periodicamente il Milan invia degli osservatori nelle diverse scuole calcio d’Italia e per la visita a Ceccano è stato scelto il responsabile degli osservatori. Con Pierino Prati i dirigenti della Rio Fabrateria hanno deciso di promuovere uno speciale incontro con i piccoli calciatori ceccanesi attraverso un programma di due giornate, all’interno del quale non mancheranno accoglienza e riconoscimenti istituzionali e incontri all’interno delle scuole di Ceccano, oltre agli spazi dedicati alle dimostrazioni pratiche con sezioni di allenamento.

