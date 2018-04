di Vincenzo Caramadre

Cane salvato dai vigili del fuoco. L’intervento c’è stato nel primo pomeriggio di ieri a Pontecorvo in via Lungoliri, a poche centinaia di metri dal vecchio ponte curvo.

Erano da poco passate le 15, alcuni residenti della zona hanno notato un cane fermo su alcune rocce proprio al centro del letto del fiume. Hanno atteso diversi minuti che l’animale a nuovo raggiungesse la riva, ma era stanco e impaurito.

A quel punto è partita la chiamata ai vigili del fuoco e sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Cassino. I pompieri si sono calati nelle acque ed hanno portato in salvo il cane: un meticcio di taglia media tricolore: bianco, nero e arancio. Nel frattempo diversi curiosi si sono recati sul posto.

Un lungo percorso nel Liri quello dei vigili del fuoco con il cane al seguito culminato in un applauso di ringraziamento nei loro confronti da parte dei presenti.

