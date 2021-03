6 Marzo 2021

di Pierfederico Pernarella

(Lettura 3 minuti)







Domenica notte, subito dopo la mezzanotte, in tutta la provincia di Frosinone scatterà la zona rossa. Le nuove misure resteranno in vigore per due settimane. Lo ha annunciato poco fa l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, che nei giorni al Messaggero aveva anticipato nuove restrizioni per l'alto numero dei contagi.

Un trend confermato anche dall'ultimo bollettino diffuso dalla Asl: 291 nuovi casi e due decessi.

L'ordinanza

Ecco alcuni passi dell'ordinanza regionale che ha disposto la zona rossa:

Nella settimana dal 22 al 28 febbraio “la provincia di Frosinone presenta un indice Rt in aumento rispetto alla settimana precedente raggiungendo il valore di 1.31 ”, mostrando “un ulteriore aumento del 52.6% dei casi rispetto alla settimana precedente ed una incidenza in aumento del 55.1%. […] un trend in continuo aumento dell’incidenza cumulativa settimanale dei casi.”



dei casi rispetto alla settimana precedente ed una incidenza in aumento del 55.1%. […] un trend in continuo aumento dell’incidenza cumulativa settimanale dei casi.” Alla data del 5 marzo risultano ricoverate n. 247 persone, di cui 17 in terapia intensiva, “con una occupazione di posti letto dedicati alla gestione COVID-19 del 93,9% (in aumento rispetto al 74% della settimana precedente) e la presenza di cluster attivi in strutture socioassistenziali”



La ASL, in particolare, ha rilevato nel periodo 26 febbraio – 4 marzo sul territorio della Provincia di Frosinone 1.430 nuove positività ai tamponi per ricerca SARS-CoV-2 per un tasso di incidenza settimanale pari a 299 casi x 100.000 ab.” in aumento rispetto alla settimana precedente; “ I setting di contagio più importanti sono stati ambito familiare 43,6%, ambito scolastico 10,1% e ambito lavorativo 6,2% con aumento progressivo rispetto alla settimana precedente in ambito scolastico e lavorativo […]si segnalano 2 cluster in aziende di medie dimensioni (una a Paliano 41 casi in 140 dipendenti e una a Sora 35 casi su ca 450 dipendenti), per le quali è stato richiesto approfondimento diagnostico per ricerca varianti SARS-CoV-2 presso lo Spallanzani. […] la presenza diffusa sul territorio di casi Covid 19 caratterizzati come varianti SARS – Cov 2.

Ma cosa cambia ora con l'istituzione della zona rossa? Ecco le principali misure.

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai Comuni e anche all’interno degli stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito sui territori in zona rossa per raggiungere aree in cui non ci sono restrizioni negli spostamenti, ma è anche permesso nei casi consentiti da necessità.

Sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente in Dad, ovvero con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Negozi e attività commerciali

Chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parrucchieri, fanno eccezione i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Restano escluse le mense e il catering. Consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri ospiti. È sempre consentita la ristorazione e la vendita di bevande con consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Consentita in forma individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vige inoltre l'obbligo di utilizzo della mascherina.

È sospeso l’accesso a mostre, musei e altri istituti o luoghi di cultura. Fanno eccezione le biblioteche, dove si può andare su prenotazione. Sospesi anche tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, club e in altri locali o spazi anche all’aperto.